Выяснилось, кто отправится в составе делегации от Приморья на ПМЭФ-2023

За 26 лет Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. Фото: Комсомольская правда

Одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире вновь стартовало 14 июня. Речь идет о 26-ом Петербургском международном экономическом форуме. С 2005 года он проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. «Комсомолка» выяснила, кто отправится на мероприятие в составе делегации от Приморского края.

В список приморской делегации попали: первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства Приморья Вера Щербина, заместитель председателя правительства края Николай Стецко (он, кстати, отправлялся на форум и в прошлом году), генеральный директор АО «Корпорация развития жилищного строительства» Александр Осипов, заместитель директора КГКУ «Представительство правительства Приморского края при правительстве Российской Федерации» – Ксения Плотникова, а также Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморья.

Справка: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ежегодное деловое мероприятие России в сфере экономики. Форум проводится в Санкт-Петербурге с 1997-го и с 2005 годов при участии президента. Число участников достигает отметки в 10 тысяч человек из более чем 120 стран. Основная аудитория ПМЭФ: руководители крупнейших российских и иностранных бизнес компаний, главы государств и политические лидеры, губернаторы и министры.

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