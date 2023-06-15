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НовостиВладивосток15 июня 2023 8:12

Выяснилось, кто отправится в составе делегации от Приморья на ПМЭФ-2023

Оглашен состав делегации на Петербургский международный экономический форум от Приморья
Екатерина МАКСИМОВА
За 26 лет Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики.

За 26 лет Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики.

Фото: Комсомольская правда

Одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире вновь стартовало 14 июня. Речь идет о 26-ом Петербургском международном экономическом форуме. С 2005 года он проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. «Комсомолка» выяснила, кто отправится на мероприятие в составе делегации от Приморского края.

В список приморской делегации попали: первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства Приморья Вера Щербина, заместитель председателя правительства края Николай Стецко (он, кстати, отправлялся на форум и в прошлом году), генеральный директор АО «Корпорация развития жилищного строительства» Александр Осипов, заместитель директора КГКУ «Представительство правительства Приморского края при правительстве Российской Федерации» – Ксения Плотникова, а также Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморья.

Справка: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ежегодное деловое мероприятие России в сфере экономики. Форум проводится в Санкт-Петербурге с 1997-го и с 2005 годов при участии президента. Число участников достигает отметки в 10 тысяч человек из более чем 120 стран. Основная аудитория ПМЭФ: руководители крупнейших российских и иностранных бизнес компаний, главы государств и политические лидеры, губернаторы и министры.

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