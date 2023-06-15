Во Владивостоке проводят масштабный ремонт дворов

Рабочие меняют асфальт и старые детские площадки. Фото: Администрация Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали о том, что в этом году ведется масштабный ремонт придомовых территорий. Рабочие меняют асфальт и старые детские площадки по 50 адресам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новый асфальт положили на Толстого, 32, Океанском проспекте, 70в и Невельского, 15. Последний адрес в программу попал не сразу, но активность жителей позволила обновить здесь покрытие.

Всего видов ремонта три: асфальтирование дороги, установка детской или спортивной площадки. Комплексное благоустройство по федеральной программе подразумевает и асфальтирование, и установку детской либо спортивной площадки.

– Работы проводятся по двум программам – региональной «1000 дворов» и федеральной «1000 дворов Дальнего Востока», которая предполагает комплексный подход», - отметил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер.

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