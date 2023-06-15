«Летел, не издав ни единого звука»: в Приморье мужчина упал с 7 этажа

Очевидцы вызвали скорую, но мужчину уже было не спасти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О страшном происшествии в Фокино «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали очевидцы. Мужчина упал предположительно с 7 этажа и разбился. На место уже прибыла полиция. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Я шла домой, когда вдруг подняла голову наверх, а там с 7 этажа летит какой-то мужчина. От страха я закричала, держала в руках телефон и стояла в ступоре, не могла даже вызвать скорую. В итоге другие люди вызвали полицию и скорую, – рассказала местная жительница.

Она также отметила другую страшную вещь: мужчина летел, не издав ни единого звука. Спасти его не удалось.

Трагедия произошла в Фокино. Фото: из соцсетей

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке из окна квартиры на Некрасовской, 90, выпала 20-летняя девушка. Очевидцы сообщают, что бригада скорой помощи полчаса пыталась спасти ее, но она получила травмы, несовместимые с жизнью.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 21:03.

В Следственном комитете Приморья рассказали, что уже проводится проверка по факту произошедшего.

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