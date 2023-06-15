«Летел, не издав ни единого звука»: в Приморье мужчина упал с 7 этажа

Очевидцы вызвали скорую, но мужчину уже было не спасти.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
О страшном происшествии в Фокино «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали очевидцы. Мужчина упал предположительно с 7 этажа и разбился. На место уже прибыла полиция. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
– Я шла домой, когда вдруг подняла голову наверх, а там с 7 этажа летит какой-то мужчина. От страха я закричала, держала в руках телефон и стояла в ступоре, не могла даже вызвать скорую. В итоге другие люди вызвали полицию и скорую, – рассказала местная жительница.
Она также отметила другую страшную вещь: мужчина летел, не издав ни единого звука. Спасти его не удалось.
Трагедия произошла в Фокино.
Фото: из соцсетей
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке из окна квартиры на Некрасовской, 90, выпала 20-летняя девушка. Очевидцы сообщают, что бригада скорой помощи полчаса пыталась спасти ее, но она получила травмы, несовместимые с жизнью.
ОБНОВЛЕНИЕ НА 21:03.
В Следственном комитете Приморья рассказали, что уже проводится проверка по факту произошедшего.
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