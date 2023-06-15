Упал шкаф или кто-то ударил? Следователи на Камчатке расследуют, как ребенок получил травму

Следователи проведут несколько проверок, а после примут процессуальное решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке в больницу вечером 15 июня привезли 5-летнего мальчика. У него была тупая травма живота. Следователи расследуют, как ребенок получил подозрительную травму. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мама мальчика рассказала, что на ребенка дома упал шкаф. Именно из-за этого его госпитализировали с травмой живота. Но руководитель следственного управления поручил выяснить обстоятельства случившегося.

Теперь следователи проведут несколько проверок, а после примут процессуальное решение.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в начале июня на реке Большая Уссурка пропал 16-летний подросток. После этого были организованы поиски, а также заведено уголовное дело. Старший помощник руководителя следственного комитета Аврора Римская рассказала, что юношу нашли.

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:

Секреты рецептов правильного кваса

Отвечают специалисты этого дела в Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.