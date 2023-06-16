Серьезный пожар полыхает во Владивостоке

Огонь уничтожает все на своем пути. Фото: скриншот из видео.

Серьезный пожар разгорелся утром пятницы, 16 июня, во Владивостоке в районе Адмирала Юмашева. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Подробности в материале "Комсомольской правды - Владивосток".

Так, по данным местных жителей, огонь разбушевался на территории автомобильной разборки. Не исключено, что горит склад с запчастями. В данную минуту полыхает металлический контейнер. Клубы дыма видны с других уголков города, о чем также свидетельствуют фотографии в соцсетях.

Дым виден издалека. Фото: t.me/dpskontrol_125rus

Информация о пострадавших пока отсутствует. Редакция "Комсомолки" уже обратилась в пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю за подробным комментарием о случившемся.

ОБНОВЛЕНИЕ

в 06:21 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании авторазборки по улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке. Уже через семь минут на месте работали огнеборцы.

На момент прибытия пожарных металлический склад был охвачен пламенем. В результате огонь повредил склад на площади пожара около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших, нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

– Всего в тушении было задействовано 6 единиц пожарной техники и 28 человек личного состава, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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