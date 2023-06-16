Лоб в лоб с тягачом: в ДТП в Приморье погибли мужчина и женщина

Последствия аварии. Фото: Прокуратура Приморского края

Жуткое ДТП случилось на трассе в Приморье в четверг, 15 июня. Сообщается, что погибли два человека. Сейчас лесозаводская межрайонная прокуратура контролирует доследственную проверку по факту аварии со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале "Комсомольской правды – Владивосток".

Все произошло в районе села Пантелеймоновка, Лесозаводский городской округ. Водитель Toyota Vista обгоняя, другого участника движения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с тягачом Freightliner.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, мужчина 1988 года рождения, и его пассажирка 1963 года рождения погибли на месте. Еще один пассажир Toyota Vista 1966 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение, – уточнили в ведомстве.

На месте работают специалисты МЧС России. Ход и результаты доследственной проверки по факту аварии контролирует прокуратура.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.