«Куда смотрит ГИБДД?»: шоу в центре города возмутило жителей Владивостока

Действие развернулось в районе улицы Светланская. Фото: Рамиль Галиев

Мопед-шоу попало в объектив камеры мобильного телефона одного из участников движения во Владивостоке. Прямо в центре города юные гонщики устроили настоящее представление. Вот только зрелище вызвало больше негодование, нежели восторг. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По свидетельствам очевидцев, действие развернулось в районе улицы Светланская. Прям по оживленной трассе наряду с другими автомобилистами в потоке двигались ребята на мопедах. Один из них решил устроить настоящее шоу и проделать весьма опасный трюк. Так, парень встал на сиденье «железного коня», а после – поставил двухколесный транспорт, что называется, «на козла». И все это во время движения по центру города.

Опасный трюк камеру снял возмущенный очевидец. Автор ролика в социальных сетях задается вопросом:

– Куда смотрит ГИБДД города? Тонировкой заняты?

К слову, с началом летнего сезона во Владивостоке стало действительно много мопедистов. И да, очень часто ребята устраивают подобного характера шоу, что совсем небезопасно. На вид подросткам явно нет даже 16 лет, да и водительское удостоверение, вероятно, никто из них никогда не имел. Возникает вполне резонный вопрос: почему полиция не контролирует данных участников дорожного движения?

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