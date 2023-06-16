Логово маньяка? Приморец наткнулся в лесу на разорванное женское белье и одежду

Житель Находки наткнулся на странное место. Фото: Иван МАКЕЕВ

После июньских дождей грибники отправляются в лес, так и житель Находки ушел на одну из лесных сопок. По словам мужчины, грибов он почти не нашел, но наткнулся на жуткое зрелище. В кустах кто-то разбросал разорванное женское белье, платья и рубашки. Какие-то вещи просто валялись, а что-то намеренно развесили по веткам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– На свалку не похоже, так бы тут в одной куче все валялось, а кофточки на ветках висят, на узелочки завязанные. Что тут вообще у нас на городских сопках происходит? Надеюсь, это не логово маньяка, – говорит голос за кадром.

В шутку оператор предположил, что здесь по лесам бродит девушка-оборотень и скидывает с себя одежду по ночам. Местные жители же предположили, что это просто маргиналы. Но зрелище, отметили многие, действительно, не из приятных. Продолжение у этой истории не самое впечатляющее. Очевидец не стал разбираться, кто разбросал здесь все эти вещи, нашел пару сыроежек и ушел от греха подальше.

Кстати, это уже не первый случай, когда в Приморье натыкаются на странные и даже жуткие находки. По-настоящему пугающее место на пляже Золотари обнаружил житель Находки. На первый взгляд ничего примечательного: куча мусора и поломанные деревья. Но чем больше вглядываешься в фотографии, тем больше страшных вещей находишь... таких, как подвешенные трупы птиц, например.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там просто ад»: Приморцы до последнего не знали, что творится в квартире соседа

Житель Большого Камня захламил квартиру и оставил без отопления своих соседей [видео] (подробнее)

Из-за чего в аэропорту очереди и как их избежать – секреты воздушной гавани

Расскажем и покажем, что внутри аэропорта (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.