Во Владивостоке прошло открытие Чемпионата и Первенства Приморского края по пожарно-спасательному спорту

Пожарный - достойная профессия. Фото: Мария КАЮРОВА

Во Владивостоке дан старт Чемпионату и Первенству Приморского края по пожарно-спасательному спорту. Соревнования посвящены 100-летию Общества «Динамо».

Цель данных состязаний – популяризация пожарно-спасательного спорта, пропаганда здорового образа жизни и привлечение жителей и гостей Приморского края к регулярным занятиям спортом. Ведь, как известно, движение - это жизнь.

В соревнованиях участвуют люди с разных уголков края. Фото: Мария КАЮРОВА

С 15 по 16 июня на стадионе «Динамо» 11 команд со всего Приморья будут показывать уровень и мастерство в своей профессиональной деятельности.

Участников ждет несколько этапов, включающих следующие упражнения: полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, пожарная эстафета и боевое развертывание. Событие не только полезное, но еще и зрелищное. Профессионалы своего дела будут бороться с огнем также профессионально, как им приходится делать это во время ЧП.

Организаторами соревнований стали Главное управление МЧС России по Приморскому краю и приморское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.

Здесь важная скорость, ловкость и сила. Фото: Мария КАЮРОВА

На старт, внимание, марш! Фото: Мария КАЮРОВА

Как здорово разделить радость с другом. Фото: Мария КАЮРОВА

Только вперед! Фото: Мария КАЮРОВА

Профессионалов не страшит пламя. Фото: Мария КАЮРОВА

Полоса препятствий. Фото: Мария КАЮРОВА

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