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НовостиВладивосток16 июня 2023 1:54

Во Владивостоке прошло открытие Чемпионата и Первенства Приморского края по пожарно-спасательному спорту

11 команд со всего Приморья примут участие в соревнованиях
Майя АВЕРЬЯНОВА
Пожарный - достойная профессия.

Пожарный - достойная профессия.

Фото: Мария КАЮРОВА

Во Владивостоке дан старт Чемпионату и Первенству Приморского края по пожарно-спасательному спорту. Соревнования посвящены 100-летию Общества «Динамо».

Цель данных состязаний – популяризация пожарно-спасательного спорта, пропаганда здорового образа жизни и привлечение жителей и гостей Приморского края к регулярным занятиям спортом. Ведь, как известно, движение - это жизнь.

В соревнованиях участвуют люди с разных уголков края.

В соревнованиях участвуют люди с разных уголков края.

Фото: Мария КАЮРОВА

С 15 по 16 июня на стадионе «Динамо» 11 команд со всего Приморья будут показывать уровень и мастерство в своей профессиональной деятельности.

Участников ждет несколько этапов, включающих следующие упражнения: полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, пожарная эстафета и боевое развертывание. Событие не только полезное, но еще и зрелищное. Профессионалы своего дела будут бороться с огнем также профессионально, как им приходится делать это во время ЧП.

Организаторами соревнований стали Главное управление МЧС России по Приморскому краю и приморское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.

Здесь важная скорость, ловкость и сила.

Здесь важная скорость, ловкость и сила.

Фото: Мария КАЮРОВА

На старт, внимание, марш!

На старт, внимание, марш!

Фото: Мария КАЮРОВА

Как здорово разделить радость с другом.

Как здорово разделить радость с другом.

Фото: Мария КАЮРОВА

Только вперед!

Только вперед!

Фото: Мария КАЮРОВА

Профессионалов не страшит пламя.

Профессионалов не страшит пламя.

Фото: Мария КАЮРОВА

Полоса препятствий.

Полоса препятствий.

Фото: Мария КАЮРОВА

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