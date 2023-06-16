Во Владивостоке прошло открытие Чемпионата и Первенства Приморского края по пожарно-спасательному спорту

Пожарный - достойная профессия.
Фото: Мария КАЮРОВА
Во Владивостоке дан старт Чемпионату и Первенству Приморского края по пожарно-спасательному спорту. Соревнования посвящены 100-летию Общества «Динамо».
Цель данных состязаний – популяризация пожарно-спасательного спорта, пропаганда здорового образа жизни и привлечение жителей и гостей Приморского края к регулярным занятиям спортом. Ведь, как известно, движение - это жизнь.
В соревнованиях участвуют люди с разных уголков края.
Фото: Мария КАЮРОВА
С 15 по 16 июня на стадионе «Динамо» 11 команд со всего Приморья будут показывать уровень и мастерство в своей профессиональной деятельности.
Участников ждет несколько этапов, включающих следующие упражнения: полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, пожарная эстафета и боевое развертывание. Событие не только полезное, но еще и зрелищное. Профессионалы своего дела будут бороться с огнем также профессионально, как им приходится делать это во время ЧП.
Организаторами соревнований стали Главное управление МЧС России по Приморскому краю и приморское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.
Здесь важная скорость, ловкость и сила.
Фото: Мария КАЮРОВА
На старт, внимание, марш!
Фото: Мария КАЮРОВА
Как здорово разделить радость с другом.
Фото: Мария КАЮРОВА
Только вперед!
Фото: Мария КАЮРОВА
Профессионалов не страшит пламя.
Фото: Мария КАЮРОВА
Полоса препятствий.
Фото: Мария КАЮРОВА
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