Привела ухажера и ушла: в Приморье пенсионерке переломал ноги возлюбленный ее дочери

Женщина получила три перелома костей ног. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье 45-летний мужчина во время ссоры со своей знакомой-инвалидом переломал ей ноги. Теперь мужчине придется предстать перед судом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Выяснилось, что житель Надеждинского района оказался возлюбленным дочери пострадавшей. В марте 2022 года они вместе пришли навестить женщину, а затем девушка ушла, оставив маму со своим ухажером. Между приморцем и 71-летней пожилой женщиной по неизвестной причине произошел конфликт. В прокуратуре редакции рассказали, что отправной точкой перепалки стал алкоголь, который знакомые распивали вместе. Ссора между людьми начала разрастаться. В какой-то момент мужчина сорвался и со всей силы толкнул свою знакомую, которая в этот момент находилась в инвалидной коляске. Пострадавшая ударилась об радиатор системы отопления.

Травмы оказались серьезными, женщина получила три перелома костей ног. Теперь агрессора обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшее значительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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