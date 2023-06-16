В синем зале Дальневосточного федерального университета прошел финал лиги КВН ДВФУ

В финале команды сыграли 4 конкурса. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Пока Приморская лига КВН, находясь на каникулах, предлагает вспомнить сезон в своих социальных сетях, 14 июня в синем зале Дальневосточного федерального университета прошел другой финал другой местной лиги – ДВФУ. Одержать победу в битве юмора и получить заветный приз старались четыре команды – «Фест – значит первый» из ТОВВМУ им. Макарова, «Мультиплекс» из ДВФУ, «Би-20» из г. Артем и «Мr.Credo» из поселка Шамора.

В своих миниатюрах и шутках все команды показали высокий уровень и смогли доказать, что не зря дошли до финала. Парни из ТОВВМУ танцевали вог на каблуках, подражали команде «DS Crew», исполняли рэп и по традиции получали по шее от несменного начальника Владимира Бармина. Артемовские девчонки из команды «Би-20» показали свои прекрасные вокальные данные и шутили о наболевшем. «Мультиплекс» перенесли весь зал в произведение «Война и Мир» интерпретации нейросети, которая, как и классик, не забыла про дуб. К слову, дуб в музыкальном домашнем задании ребят получил роль живого персонажа, который смог победить Наполеона. А парни из «Mr.Credo» боролись с надвигающимся на кампус метеоритом.

В финале команды сыграли четыре конкурса – «Приветствие», «Капитанский», «Ситуации» и «Музыкальное домашнее задание». По результатам конкурсов первое и второе места разделили «Мr.Credo» и «Мультиплекс». «Мультиплекс» от первого места отделили всего 0,2 из конкурса «Ситуации». Третье место заняла артемовская команда «Би-20», а моряки стали четвертыми в этом году.

Победе «Mr.Credo» больше всех порадовался Давид Киракосян, так как один из членов его прошлой команды «Чак-Чак Норрис» Роман Конов сделал то, что им не удавалось воплотить очень много лет.

– Чемпионы. 15,8 балла. Это не удалось «Чак-Чак Норрису», но я рад, что получилось хоть у кого-то. Чемпионы лиги КВН ДВФУ 2023 – «Mr.Credo», – произнес на подведении результатов игры Давид.

Приз за лучшую шутку финала «Опоздание на совещание к ректору» получила команда «Мультиплекс». На оглашении общего решения жюри о получении приза проректор по молодежной политике ДВФУ Александр Кайданович даже попытался узнать, нет ли у него в кабинете «жучков», т. к. подобная ситуация, обыгранная в миниатюре, случилась с ним накануне игры. «Лучшим актером сезона» и «Лучшей актрисой сезона» стали Виктор Ким из «Мr.Credo» и Наталья Машукова из «Би-20».

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