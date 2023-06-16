Отучиться на военного врача жители Приморья могут в ТГМУ

В стране всего четыре учебных учреждения с этим направлением. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во вторник, 20 июня, приморские вузы откроют свои двери для абитуриентов. О том, на кого учиться, чтобы работать в Роспотребнадзоре и как стать военным врачом, рассказал зампредседателя приемной комиссии Тихоокеанского государственного медицинского университета Игорь Королев в эфире Центра управления регионом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Игоря Королева, кроме основных для медвуза специализаций в ТГМУ готовят военных врачей, в стране всего четыре учебных учреждения с этим направлением.

– Практику ребята проходят в медучреждениях министерства обороны. Кроме того, ТГМУ – единственный университет Дальнего Востока, где можно стать специалистом медико-профилактического дела. Выпускники этой специальности работают в системе Роспотребнадзора.

Собеседник также поделился секретом, как получить заветный диплом врача, даже если не получил достаточное количество баллов на ЕГЭ. Подробности – в эфире, который можно посмотреть во «ВКонтакте».

Отучиться на врача можно не только в ТГМУ, но и в ДВФУ. В Школе медицины федерального вуза есть программы специалитета, ординатуры, аспирантуры и магистратуры. Новые знания здесь получают более 900 иностранных студентов из разных стран мира.

Подать документы в медицинские вузы можно двумя способами: лично в приемной комиссии, онлайн через суперсервис или через сайты вузов.

Напомним, что во Владивостоке на территории ТГМУ скоро появится памятник медицинским работникам, который создала скульптор из Москвы. Подробности можно узнать в нашем отдельном материале.

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