По факту пожара на сухогрузе Beks Force в Приморье проводится доследственная проверка

Пожар произошел в акватории Японского моря. Фото: onur benzet/MarineTraffic.com.

Днем 16 июня в акватории Японского моря в 15 милях от мыса Поворотного в Приморье загорелся иностранный сухогруз Beks Force. По данному факту приморское СОТ ВМСУТ СК России организовало доследственную проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверку проводят по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Когда будет найден виновник, в качестве наказания ему назначат штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что на борту судна находилось 24 человека, пострадали два моряка, которых эвакуировали на берег и доставили в больницу. Подробности можно прочитать в нашем отдельном материале.

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