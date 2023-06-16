Кошмар продолжается: на Приморье вновь надвигаются ливни и грозы

Приморцев снова ждут ливни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал, чего ждать от погоды в начале третьей декады. На регион вновь надвигаются страшные ливни с грозами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Синоптики подтвердили информацию о том, что над Приморьем произойдет очередное столкновение влажной тропической воздушной массы и холодной охотоморской. Из-за этого с 21 июня края столкнется с сильными дождями и грозами. Непогода продлится до 23 июня. Борис Кубай также уточнил, что оперативная информация еще может измениться.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что синоптики Примгидромета рассказали, какой ожидается погода в крае в предстоящие выходные. По словам специалистов, обстановка обещает быть нестабильной. Например в субботу температура воздуха поднимется выше +30°C

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