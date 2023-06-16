В Приморье появится инновационный комплекс «Школа будущего»

В школе на 1500 учеников будет все необходимое. Фото: Правительство Приморского края

В Надеждинском районе Приморья появится инновационный образовательный комплекс «Школа будущего». Соглашение подписали на площадке ПМЭФ первый вице-губернатор – Председатель Правительства края Вера Щербина и генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В школе на 1500 учеников будет все необходимое: просторные светлые классы, мультимедийную аппаратуру, спортзал, кружки и секции – все это позволит школьникам комфортно проходить обучение. Также там будет не менее 100 сотрудников и профильные классы «Газпрома» и «Роснефти».

– Для нас строительство школы – это не просто вклад в социальную инфраструктуру. Это вклад в людей, в их будущее. Мы строим школу, которая поможет заложить в детях необходимый фундамент для высшего образования, максимально раскроет потенциал учеников, – добавил генеральный директор ВАНК Станислав Неверов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Приморскую экономику будут развивать ускоренными темпами

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