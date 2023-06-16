«Побег» с закрытого острова устроят во Владивостоке

Фото: правительство Приморья

Заплыв с закрытого острова Скрыплева (12+) до бухты Житкова, что рядом с Приморским океанариумом, пройдет в следующую субботу, 24 июня. Дистанция делится на два уровня. Новичкам рекомендуют выбрать трек в 1 километр с лимитом времени в один час. Финишной точкой в этом случае станет катер, которого нужно коснуться рукой. Более опытным участникам предлагают посостязаться на дистанции в 3 километра, с финишем на набережной Приморского океанариума. Здесь ограничение по времени – 2 часа.

Температура воды около 16-18С, предусмотрено два стиля плавания – «классик» и «в ластах», в личном и командном зачете. В заплыве разыграют 4 комплекта наград, раздельно среди мужчин и женщин.

Трое финалистов на дистанции 3 км, кроме медалей, получат денежные призы: за первое место – 15000 рублей, за второе – 10000 рублей, за третье – 5000 рублей.

Самая непростая, по словам организаторов, часть дистанции проходит практически в открытом Японском море. Сильное и непредсказуемое течение может потребовать много сил, чтобы добраться до финиша. Однако это не пугает участников – на заплыв зарегистрировалось более 60 человек, большинство из них – на дистанцию в 3 километра. Заявки продолжают поступать.

Президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин предупредил, что организаторы предоставляют буйки с номерами участников, свистки и шапочки, но не экипировку.

– Очень рекомендую заранее подобрать снаряжение – гидрокостюм, маску, трубку – и «обкатать» их индивидуально в море, – добавил он.

Программа заплыва «Остров Скрыплева 2023»:

09:00 – 11:00 - сбор участников в стартовом городке заплыва на пирсе Приморского океанариума. Регистрация участников, выдача стартовых пакетов, разминка

11:00 – 11:30 - экипировка, переодевание в гидрокостюмы

11:30 – 12:00 - посадка на катера, отход катеров от пирса

12:00 – 12:30 - переход на остров Скрыплева, высадка пловцов в воду

12:30 – 13:00 - выход пловцов на берег острова Скрыплева

13:00 - общий старт участников заплыва на 1 км и 3 км

13:30 – 15:00 - финиши участников на катере и на берегу набережной Приморского океанариума

15:30 – 16:00 - награждение, торжественное закрытие заплыва в амфитеатре набережной. Общее фото участников

Участвовать в заплыве могут все, у кого есть допуск к плаванию по медицинским показаниям.. Необходима регистрация.

Более подробную информацию можно найти на сайте Федерации подводного спорта Приморского края.

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