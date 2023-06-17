До 33 градусов жары ожидается в Приморье 17 июня

Температура воды в Амурском заливе +18°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 17 июня, Приморье окажется во власти тыловой части циклона. Синоптики обещают краю местами небольшой дождь. Ветер возьмет направление с северо-запада и запада, умеренный до сильного. Воздух сегодня прогреется до 33 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно. Утром город местами накрывал туман. Ветер северо-западный умеренный, который усилится к вечеру. Также в завершении дня возможен небольшой дождь и даже гроза. Между тем во Владивостоке сегодня жарко: +28...+30°C.

В соседнем Уссурийске до 31 градуса жары и также небольшой дождь с грозой к вечеру. Ветер южный с переходом к северо-западному, западному умеренный, вечером до сильного.

В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер слабый до умеренного.Температура воздуха +29...+31°C.

По данным метеорологов, температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +19°C, в бухте Находка +13°C.

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