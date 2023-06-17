Голосование на выборах губернатора Приморья пройдет с 8 по 10 сентября

Период выдвижения и представления документов для регистрации начался 15 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три дня подряд будет проходить голосование на выборах губернатора Приморья и выборах органов местного самоуправления. Об этом сообщили в краевом Избиркоме. Календарный план мероприятий по подготовке и проведения выборов также утвержден. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Такая необходимость возникла из-за того, чтобы создать дополнительные возможности для реализации избирательных прав приморцев. Жители региона смогут проголосовать 8, 9 и 10 сентября.

В календарном плане, который утвердили на заседании Избиркома, содержатся сроки основных избирательных действий всех участников избирательного процесса: кандидатов и партий, избирательных комиссий, наблюдателей, СМИ.

В ведомстве отметили, что период выдвижения и представления документов для регистрации начался 15 июня, а завершится 15 июля 2023 года.

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