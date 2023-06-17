«Восточный Порт» поделился на ПМЭФ-2023 успешным опытом реализации программы социального партнерства

Фото: Пресс-служба АО «Восточный Порт» .

В рамках деловой программы проходящего в эти дни XXVI Петербургского экономического форума состоялась дискуссия на тему «Социальные партнёрства как новое конкурентное преимущество». В ходе сессии спикеры – представители государственных структур, крупных промышленных предприятий, общественных организаций, ведущие эксперты и аналитики – обсудили новые подходы по оптимизации вклада бизнеса в социальное развитие территорий присутствия.

В числе прочих вопросов были рассмотрены примеры успешного социального партнерства между несколькими секторами (государство – бизнес – общество). Обсуждали, какой вклад в обеспечение конкурентоспособности бизнеса могут внести совместные проекты с некоммерческими организациями. Многолетним, результативным опытом социального партнёрства стивидорной компании АО «Восточный Порт», региональной власти и населения поделилась Ирина Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК».

– «Восточный Порт» – яркий пример социально-ответственного предприятия. С момента своего образования около полувека назад организация сделала ставку на развитие человеческого капитала. Высокая заработная плата, социальные гарантии, комфорт и безопасность на производстве – главные аспекты нашей социальной политики.

Больше половины из 2200 работников предприятия живут во Врангеле. В этой части зона социальной ответственности «Восточного» распространяется на всю территорию деятельности предприятия. Поэтому с целью формирования адресных программ развития «Восточный Порт» создал собственный Фонд социальных и экологических инициатив, позволяющий оперативно выявлять потребности местного населения и направлять ресурсы предприятия в рамках социальной политики на решение точечных, адресных задач. Сегодня это эффективная площадка диалога власти, бизнеса и общественности на базе многоуровневого партнерства.

– В Приморье, где у нас нет крупных действующих фондов, мы пошли по пути организации собственного Фонда «Восточный Порт». Фонд проводит работу по 12 направлениям – программам социального развития. Это развитие волонтёрского движения, забота о пенсионерах, поддержка детских садов, школ, больниц, культуры, образования и спорта, это субботники, озеленение и благоустройство территории присутствия. Эти программы мы системно реализуем при поддержке региональной и местной власти. За четыре года работы Фонд реализовал свыше 1000 проектов и акций, – отметила Ирина Ольховская.

Ярким примером эффективного партнёрства бизнеса и государства стала инициатива ОАО «УГМК» по реализации проекта строительства во Врангеле крытого многофункционального спортивного комплекса:

– Мы в этом году начали реализовывать на Дальнем Востоке собственный капиталоёмкий инфраструктурный проект – строительство крытой Ледовой арены. Это более 800 миллионов рублей инвестиций. «Уральская горно-металлургическая компания» обладает значительным опытом реализации крупных спортивных объектов в регионах присутствия предприятий холдинга.

Уже в следующем году жители Врангеля, Находки и соседних территорий будут активно заниматься спортом в современном и просторном спортивном комплексе. Его площадь составит более 6 тысяч квадратных метров. Кроме ледовой площадки для зимних видов спорта в здании обустроят тренажёрный зал, здесь будут волейбол, баскетбол, детские спортивные секции.

– Говорить о какой-то денежной окупаемости для бизнеса обозначенных НКО-проектов – в целом не приходится, – подчеркнула Ирина Ольховская. – Такие проекты направлены на удержание, привлечение и развитие кадрового потенциала. Поэтому мы рассматриваем это направление нашей деятельности не как расходную статью бюджета, а как вклад в повышение устойчивости бизнеса, привлекательности компании для сотрудников и ее вклад в развитие региона присутствия, обеспечивающее нам конкурентное преимущество.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.