Пробка сковала трассу Седанка – Патрокл во Владивостоке

Автомобили стоят в многокилометровой пробке. Фото: КП – Владивосток

Серьезный затор сковал объездную трассу во Владивостоке. Речь идет о дороге Седанка – Патрокл. Автомобилисты сообщают о заторе в сторону Седанки. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным участников движения, движение замедляется в районе улицы Рокадная. Там произошла авария, один из участников ДТП перевернулся и приземлился на крышу. О пострадавших информация пока отсутствует.

Помимо того, что произошла авария, на трассе есть и «поломашки», которые тоже замедляют проезд.

Судя по всему, пробка только лишь увеличивается в размерах, о чем свидетельствуют карты. Трасса на этом участке отмечена темно-бордовым цветом – трафик сильно загружен. Автомобилистам лучше выбрать альтернативный путь объезда.

Масштабный затор. Фото: КП – Владивосток

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