Момент ДТП с пострадавшими во Владивостоке попал на камеру

Последствия аварии. Фото: t.me/dpscontrol_public

Серьезное ДТП случилось в субботу, 17 июня, во Владивостоке. Один из участников движения не убедился в безопасности маневра и врезался в другой автомобиль. Момент столкновения попал на камеру наблюдения. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным аварийного комиссара «Автогарант», все случилось в районе Красного Знамени, 123. Водитель Toyota Vitz при повороте налево не пропустил движущийся в сторону 3-й Рабочей авто марки Toyota Aqua. Удар был такой силы, что виновник аварии отлетел в стену.

По предварительной информации, водителя и пассажира «Витз» госпитализировали прибывшие к месту ЧП медики. Малолитражка принадлежит одной из популярных таксомоторных компаний Приморского края.

Разбираться в произошедшем теперь предстоит сотрудникам полиции.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», еще одно ДТП случилось на объездной трассе Седанка – Патрокл. Там столкнулись сразу четыре авто. На месте скорая и пожарные. Наблюдается замедленное движение.

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