Экс-начальника КГКУ «Примуправтодор» обвиняют в получении взятки при строительстве важной трассы

Когда махинации вскрылись, следователи завели уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшего начальника отдела технического контроля качества строительных материалов КГКУ «Примуправтодор» уличили во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пиморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, с мая по август 2021 года через посредника обвиняемый получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 10 000 рублей за ускорение лабораторных испытаний контроля качества дорожно-строительных материалов. Речь идет о строительстве трассы Артем – Находка – порт Восточный. После «проведения» липовых испытаний, руководитель отдела получил еще 15 000 рублей за внесение в протоколы ложных сведений о соответствии проб асфальтобетонного покрытия нормативным требованиям.

Когда махинации вскрылись, следователи завели уголовное дело. В рамках расследования приставы наложили арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше двух миллионов рублей. В частности арест наложен на 1/4 доли в праве на квартиру и автомобиль марки Toyota Succed.

Для дальнейшего разбирательства уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд.

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