Ливни и грозы могут обрушиться на Приморье в конце июня

Между тем, пока в Приморском крае стоит жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале третьей декады июня погода в Приморье может ухудшиться. И если сейчас местные жители и гости края наслаждаются теплом и солнцем, то совсем скоро синоптическая ситуация может измениться. Об этом заявил главный синоптик региона Борис Кубай. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предположение об ухудшении погоды пока подтверждается. Очередное столкновение с влажной тропической воздушной массой и холодной охотоморской планируется к концу месяца – с 21 по 23 июня. Метеорологи прогнозируют дожди и грозы на эти дни. Пока что стопроцентной уверенности в прогнозе нет, и специалисты пообещали уточнять информацию и корректировать ее согласно оперативным данным.

Между тем, пока в Приморском крае стоит жара. Так, например, воздух в Приморье в субботу, 17 июня, прогрелся до +33°C.

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