Массовая авария по вине эвакуатора произошла во Владивостоке

Многотысячное ДТП на Шилкинской во Владивостоке.

Семь автомобилей получили повреждения в массовом дорожно-транспортном происшествии, случившееся в первой половине воскресенья, 18 июня, в районе дома №4а по улице Шилкинская во Владивостоке. Подробностями ДТП поделился аварийный комиссар, прибывший на место происшествия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В своем Telegram-канале представитель аварийной службы рассказал, что эвакуатор проводил работы на покатой дороге на Шилкинской – там сейчас проводят дорожный ремонт. Водитель вышел из салона, а грузовик поехал вниз. Что именно стало причиной, пока неизвестно, однако в результате столкновения повреждения получили еще шесть машин, среди которых Toyota Ipsum, Suzuki Swift, Nissan Avenir, Nissan Wingroad, Toyota Wish и автобус ГАЗель.

– Никто не пострадал, – заверил комиссар и опубликовал видео с места ДТП.

ПО ТЕМЕ

Момент ДТП с пострадавшими во Владивостоке попал на камеру

Удар был такой силы, что второй участник движения влетел в стену (подробнее)

Уснувший за рулем водитель во Владивостоке устроил массовое ДТП

Авария стала причиной пробки в сторону Некрасовского путепровода (подробнее)

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Во Владивостоке завершается ремонт на первом участке Некрасовского путепровода

Специалисты закончили обновление деформационных швов на средней полосе в сторону центра (подробнее)

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

Секреты рецептов правильного кваса

Отвечают специалисты этого дела в Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.