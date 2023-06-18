Массовая авария по вине эвакуатора произошла во Владивостоке

Многотысячное ДТП на Шилкинской во Владивостоке.
Семь автомобилей получили повреждения в массовом дорожно-транспортном происшествии, случившееся в первой половине воскресенья, 18 июня, в районе дома №4а по улице Шилкинская во Владивостоке. Подробностями ДТП поделился аварийный комиссар, прибывший на место происшествия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
В своем Telegram-канале представитель аварийной службы рассказал, что эвакуатор проводил работы на покатой дороге на Шилкинской – там сейчас проводят дорожный ремонт. Водитель вышел из салона, а грузовик поехал вниз. Что именно стало причиной, пока неизвестно, однако в результате столкновения повреждения получили еще шесть машин, среди которых Toyota Ipsum, Suzuki Swift, Nissan Avenir, Nissan Wingroad, Toyota Wish и автобус ГАЗель.
– Никто не пострадал, – заверил комиссар и опубликовал видео с места ДТП.
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