В Находке с 16 июня разыскивают 11-летнего Степана Пермякова

Жителей Находки просят о помощи в поисках ребенка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волонтеры «ПримПоиска» просят жителей и гостей Находки обратить внимание на проходящих мимо детей. 11-летний Степан Пермяков (2011 год рождения) ушел из дома в пятницу, 16 июня, но к родителям так и не вернулся. Где мальчик сейчас, до сих пор неизвестно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Поисковики опубликовали ориентировку на ребенка в своих социальных сетях.

Приметы: рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие.

В последний день, когда родители видели ребенка, Степан был одет в синие футболку и шорты, на ногах – сандалии.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить в полицию или волонтерам.

Телефоны:

Правоохранительные органы: 8 (4236) 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02, 102 или 112.

«ПримПоиск»: 8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32. К активистам также можно обращаться в мессенджеры Telegram и WhatsApp.

Ориентировка на пропавшего в Находке 11-летнего Степана Пермякова. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

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