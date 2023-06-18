Главный врач Приморья поздравила коллег с Днем медицинского работника

Анастасия Худченко. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Уважаемые медицинские работники, дорогие коллеги!

По традиции, в третье воскресенье июня свыше 20 тысяч врачей и медицинских работников Приморского края встречают главный профессиональный праздник – День медицинского работника.

Я от всего сердца поздравляю всех, кто связал свою судьбу с благородной профессией медика.

Особенно хочу поблагодарить тех, кто и в праздничный день находится на своем посту – дежурит в больницах, роддомах, в бригадах «скорой помощи» и других медицинских учреждениях.

Во все времена труд медиков был и остается самым гуманным, требующим самопожертвования и полной отдачи. Целительным становится каждое ваше доброе слово, человеческая поддержка и понимание, которые так необходимы пациенту, его родным и близким.

Сегодня в больницах и поликлиниках края активно внедряются современные технологии и новое оборудование. Но движущей силой здравоохранения всегда будут медицинские работники – с их верностью к профессии, внимательным отношением к пациентам, стремлением к знаниям.

Дорогие коллеги! Пусть вам во всем сопутствует удача! Крепкого здоровья на долгие годы вам и вашим близким, бодрости духа, профессиональных достижений и личных побед!

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