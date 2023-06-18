Неизвестный задавил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП в Партизанске

Следы смертельной аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 17 июня, на 80 километре дороги Шкотово – Партизанск. Звонок в полицию поступил вскоре после аварии, на место приехали сотрудники ГИБДД и бригада медиков. Неизвестный водитель ехал в сторону Шкотово и наехал на 17-летнею девушку, которая перебегала проезжую часть, от травм юная жительница Приморья скончалась до приезда скорой, а водитель скрылся. Теперь правоохранители разыскивают человека, задавившего пешехода, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Автоавария произошла в темное время суток, на участке дороги без искусственного освещения, – отметили в пресс-службе ведомства.

Примерная схема произошедшего ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Всех, кто знает какую-либо информацию о происшествии, просят обратиться в полицию. Обратиться можно по следующим телефонам:

- 8 (42363) 63-181 – номер отделения МВД РФ по Партизанску;

- 8 (423) 231-09-08, 231-04-08 – номера дежурной части Госавтоинспекции Приморья во Владивостоке;

- 8 (423) 240 10 00 – номер телефона доверия полиции.

– Важны любые сведения! Возможно, в момент происшествия кто-нибудь из граждан проезжал мимо и имеет запись видеорегистратора, – добавили сотрудники органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяного водителя-душегуба на «Ауди» арестовали спустя две недели после трагедии во Владивостоке

22-летнего водителя, сбившего насмерть педагога по вокалу во Владивостоке, отправили в СИЗО (подробнее)

Момент ДТП с пострадавшими во Владивостоке попал на камеру

Удар был такой силы, что второй участник движения влетел в стену (подробнее)

Совсем скоро на перекрестке в центре Владивостока изменится схема движения

Больше не придется наматывать лишние круги (подробнее)

МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Из-за чего в аэропорту очереди и как их избежать – секреты воздушной гавани

Расскажем и покажем, что внутри аэропорта (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.