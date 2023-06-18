Полиция раскрыла подробности массовой аварии на Шилкинской

Виновник аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Воскресным утром, 18 июня, на Шилкинской, 4, произошла массовая авария – водитель эвакуатора вышел из салона, а грузовик скатился на шесть автомобилей. На место дорожно-транспортного происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фото: УМВД России по Приморскому краю

– 60-летний водитель Hino 300 припарковал транспортное средство, используя ручной тормоз, и покинул салон. Автомобиль покатился вниз по склону, въехав в припаркованные машины Toyota Ipsum, Suzuki Swift, Nissan Wingroad, Toyota Prius Alpha, а также Газель Next, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Никто из участников дорожного движения не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как добавили в полиции, мужчина за рулем уже 31 год. Правоохранители начали проверку, по результатам которой примут решение.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

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