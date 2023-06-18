Жительница Приморья пришла на могилы родственников и обомлела

Полиция начала проверку по факту инцидента на кладбище. Архив «КП».
Фото: Дарья НАУМЕЦ
В Лесозаводске неизвестные разбили более десяти надгробий на местном кладбище на улице Приморская. Местная жительница, которая обнаружила погром на могилах родственников, обратилась в полицию с просьбой привлечь вандалов к ответственности, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.
Информация об инциденте также появилась в социальных сетях Приморья, жители края возмутились поступку земляков, люди недоумевают – зачем было делать такое.
– Позариться на самое святое. Я – женщина, и заговорила бы хлеще, – комментирует видео приморчанка. – Не знаю, выдержала бы я морально, увидев такое на могилах родных...
На место происшествия прибыли оперативники и начали проверку, сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего и личности, причастных к ситуации.
– По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством, – добавили в пресс-службе ведомства.
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