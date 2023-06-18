После ПМЭФ Владимир Солодов озвучил важные направления развития Камчатки

Владимир Солодов на ПМЭФ-2023. Фото: Павел Бедняков, РИА Новости // Росконгресс

С 14 по 17 июня проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором среди участников присутствовал и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. На пленарной сессии мероприятия лидер России Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития страны. Глава региона отметил, что там есть и моменты, связанные с развитием полуострова, которые в том числе важны и для местных жителей, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Особое внимание на мероприятии уделили вопросу развития туризма, который, конечно же, для Камчатки одно из ключевых направлений социально-экономического развития.

– Президент подтвердил стабильность макроэкономических показателей, мы видим это и на примере нашего региона, а также обозначил драйверы развития экономики страны. Среди них особую роль глава государства отвел туризму, а для нас на Камчатке это, безусловно, одно из важнейших направлений работы.

Важна и поддержка семей с детьми, поэтому Владимир Владимирович предложил ввести новую меру социальной помощи. Так, в стране может появиться пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода времени, на который они назначены, даже при увеличении доходов семьи.

Кроме того, президент заявил – необходимо повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на успешное трудоустройство выпускников. На что Владимир Солодов ответил, что на Камчатке действует проект «Профессионалитет», благодаря которому студентам Камчатского политехнического техникума гарантировано высокооплачиваемое рабочее место.