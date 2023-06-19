Из-за непонравившейся рекламы житель Приморья разбил ногами экран умной остановки

О случившемся сотрудникам полиции рассказал житель Находки. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье задержали жителя края, который разбил интерактивный экран в Находке. Мужчина объяснил, по какой причине совершил такой поступок. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, в полицию Находки обратился 26-летний местный житель и рассказал, что неизвестный в районе Ленинградской разбил экран на умной остановке, после чего сразу же скрылся, однако вскоре его удалось найти и задержать.

В отделе полиции 18-летний приморец рассказал, что подтолкнуло его на такой поступок: ему не понравилась реклама, которую показывали на экране. Сейчас он помещен в спецприемник.

По словам начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой, было заведено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах). Ему грозит штраф до сорока тысяч рублей, исправительные работы на срок до года, либо трехмесячный арест.

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