День без холодной воды проведут жители Владивостока

Жителей края просят с пониманием отнестись к сложившимся ситуациям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке, Артеме и других населенных пунктах 20 и 21 июня отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает портал «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, с 00:00 часов 20 июня по 00:00 часов 21 июня воды не будет в домах следующих населенных пунктов:

г. Артем, п. Кневичи, п. Суражевка, п. Заводской, п. Артемовский – жилой массив «УПТФ», международный аэропорт «Кневичи».

Причина – плановые ремонтные работы.

21 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера по причине планового ремонта воды не будет на следующих улицах во Владивостоке:

Абрекская; Академический переулок; Всеволода Сибирцева; Володарского, 1-47; Капитана Шефнера; Лазо, 4-8; Маньчжурская; Металлистов; Махалина, 9-21; Пушкинская; Светланская, 65-157; Славянская, 6а; Шкипера Гека.

В этот же день по причине планового ремонта с 9 до 20 часов вечера воды не будет в следующих населенных пунктах:

с. Вольно-Надеждинское, п. Новый, п. Прохладное, п. Зима Южная, п. Шмидтовка, п. Де-Фриз.

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