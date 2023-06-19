Флаг международных спортивных игр «Дети Приморья» прибыл в Уссурийск

Завершится эстафета 1 июля. Фото: пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.

В минувшие выходные Уссурийск принял флаг первых международных летних игр «Дети Приморья». Участников эстафеты поприветствовал заместитель главы мэрии по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Павел Пригородов и более 200 жителей, рассказали в пресс-службе администрации городского округа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Мы стали частью предстоящего масштабного спортивного события Приморья – международных игр «Дети Приморья». Спорт объединяет, делает нас лучше, сильнее и увереннее. Пусть как можно больше детей реализуют свой потенциал, мы для этого делаем все возможное.

Во время зарядки, которую провел многократный чемпион Приморского края по кикбоксингу Вячеслав Балакин, юные спортсмены показали ловкость и хорошую физическую подготовку.

Ключевым моментом события стало то, что Павел Пригородов прикрепил герб Уссурийского ГО на знамя игр. В конце мероприятия ребята приняли участие в викторине, а также сделали памятные снимки с медвежонком Владом и лисичкой Златой.

Следующий пункт назначения эстафеты – Артем, а завершится она 1 июля во Владивостоке, где до 6-го числа будут проходить игры. Команду Уссурийского ГО на соревнованиях представят 53 юных спортсмена – 33 мальчика и 20 девочек.

В играх примут участие команды всех 34 муниципалитетов Приморья, сборные субъектов России, спортсмены из Белоруссии и Китая. За победу сразятся 1,5 тысячи человек.

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