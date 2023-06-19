В Приморье у экс-сотрудника ГИБДД конфискуют незаконно купленную квартиру

Иск прокуратуры рассматривает Первореченский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье у бывшего заместителя начальника межрайонного экзаменационного отдела УГИБДД УМВД России по краю конфискуют незаконно купленную квартиру. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет об Алексее Чупрове. По версии представителей ведомства, в 2019 году экс-сотрудник ГИБДД купил за 6,5 миллиона рублей жилье площадью более 65 квадратных метров. Однако приобрел он ее за деньги, которые были получены из незаконных источников.

Иск об обращении жилья в доход государства рассматривает Первореченский районный суд. Ведомство также заявило ходатайство о наложении ареста на имущество Чупрова.

Напомним, что в том же 2019 году другой бывший начальник экзаменационного отдела УГИБДД Александр Белов также приобрел жилье за незаконно добытые деньги. На покупку он потратил более 10 миллионов рублей. В итоге суд взыскал с него и его супруги более 20 миллионов рублей в пользу государства. Его также обвиняют в том, что он за взятки помогал приморцам получить права.

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