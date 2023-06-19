В Приморье появится торгово-промышленный парк с продукцией России, КНР и Северной Кореи

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки в Яньцзи. Фото: Руслан КО / Правительство Приморского края.

В Приморье планируют создать торгово-промышленный парк российской, китайской и северокорейской продукции, рассказал губернатор края Олег Кожемяко на встрече с первым секретарем комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа (ЯКАО) Ху Цзяфу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе правительства Приморья, по словам Олега Кожемяко, наладить тесные взаимовыгодные отношения позволяет то, что Яньбянь (корейский автономный округ) граничит с Хасанским муниципальным округом.

– Для нас важно такое соседство для развития приграничного, туристического сотрудничества. Это позволит увеличить товарооборот, даст возможность нашим народам ближе знакомиться с культурной, спортивной программой, повышать взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Уверен, что КНДР после снятия ковидных ограничений активно включится в эти процессы со своими большими трудовыми ресурсами.

На встрече обсуждали вопросы участия китайский компании в создании в крае автодорог, логистической зоны, а также открытие безвизового туризма.

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