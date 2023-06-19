Приморский университет попал в ТОП-100 лучших вузов России

В исследовании участвовали 368 университетов страны. Фото: Мария ЛЕНЦ

Владивостокский государственный университет вновь попал в ТОП-100 лучших вузов России и второй год подряд опережает другие учреждения Дальнего Востока по критерию «Образование». Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В исследовании участвовали 368 университетов страны, ВВГУ в общем рейтинге занял 86 место и вошел в тройку лидеров высшей школы ДФО.

– Это подтверждает, что мы выбрали правильную стратегию развития и достойно следуем своей миссии – даем качественное образование, выстраиваем успешную профессиональную траекторию своим студентам, готовим кадры, востребованные на региональном рынке труда, – поделилась ректор ВВГУ доктор экономических наук, профессор Татьяна Терентьева.

Ректор учреждения также отметила, ВВГУ возглавил все позиции рейтинга среди вузов, которые реализуют программы среднего профессионального образования. А по показателям подготовки кадров по направлению «Государственное и муниципальное управление» университет вошел в ТОП-5 и стал одним из лидеров на Дальнем Востоке.

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