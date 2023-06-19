Энергетики Приморских электрических сетей продолжают готовиться к зиме

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов продолжают реализацию ежегодной ремонтной программы. Работы ведутся согласно графику.

В настоящее время энергетики завершают работы по реконструкции распределительных сетей 0,4/6 кВ Шкотовского района. Работы выполняются в рамках программы МиРЭК. Реконструкция сетей включает в себя выполнение работ по замене изношенных опор на новые железобетонные в количестве 1235 опор, замена провода и замена 17 шт ТП 6/0,4 кВ. В районе с. Верхняя Бреевка выполнена работа по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ, включающая в себя замену деревянных опор на новые железобетонные, замену провода на самонесущий изолированный провод. Данные мероприятия позволят увеличит пропускную способность сетей, расширят возможность присоединения новых потребителей и повысят надежность и качество электроснабжения существующих потребителей.

В Партизанском районе выполнена обваловка фундаментов двух опор ВЛ 110 кВ. Во Время паводка произошло подмывание грунта у основания опор в следствии изменения русла реки Постышевка, что создало угрозу сохранения устойчивости опор. Благодаря отсыпке скального грунта дефекты были устранены и приняты дополнительные меры по исключению повторных случаев размытия грунта при повышении уровня воды в реке.

Также энергетики филиала продолжают заниматься расчисткой и расширением просеки под ЛЭП. Всего в текущем году планируется расчистить 1620,26 га просек. Сейчас проводится чистка просек на ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2, И-Новопокровка, Давыдовка-Барабаш-Славянка 1,2, ВЛ 35 Тайфун-Преображение, Лазо-Солнечная-Сокольчи и ВЛ 0,4 - 6(10) кВ в населенных пунктах края. В настоящий момент расчищено 1 048 га просек.

Также энергетики выполнили ремонт 24 выключателей 35-110 кВ и капитальный ремонт двух трансформаторов 35 кВ, отремонтировано более 85 км ЛЭП, более 245 изоляторов на ВЛ 0,4-110 кВ.

Всего на ремонтную программу в этом году будет направлено более 500 млн рублей. Проведение работ по своевременному и качественному ремонту электрических сетей – важнейший этап в подготовке энергосистемы края к успешному прохождению отопительного сезона. Выполнение мероприятий ремонтной программы направлено на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей.

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