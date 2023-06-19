Приморье поднялось на две позиции в нацрейтинге состояния инвестклимата

Регион преуспел в нескольких направлениях. Фото: Михаил КИРЕЕВ / Правительство Приморского края.
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Приморье по сравнению с прошлым годом поднялось на две позиции и заняло 13 место. Результаты исследования традиционно озвучили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила первый вице-губернатор – председатель правительства региона Вера Щербина.
По словам Веры Щербиной, рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса, и Приморье показало достойный результат. Как отметила председатель правительства края, регион преуспел в нескольких направлениях: в оформлении прав на собственность, вводе объектов в эксплуатацию, оформлении аренды земельных участков и многих других.
– Традиционно высоко бизнес оценивает Инвестиционный портал Приморского края и услуги центра «Мой бизнес». Особенно приятно впервые за многие годы получить высокую оценку доступности необходимых трудовых ресурсов.
Напомним, ранее Вера Щербина во время Петербургского международного экономического форума рассказала о развитии экономики в крае, а также о создании инновационного комплекса «Школа будущего».
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