У приморцев появится возможность реализовать проекты в архитектуре

Команда, выигравшая хакатон в 2022 году. Фото: фотобанк Росконгресс

За последние годы поддержка амбициозных молодых жителей Приморского края вышла на новый уровень. Со второй половины 2022 года департамент по делам молодежи правительства Приморья успел выиграть субсидию «Регион для молодых», создал окружной образовательный форум «На волне» и поддерживает краевые объединения. Список нововведений можно перечислять долго, но особый акцент департамент делает на креативные индустрии, среди которых архитектура и благоустройство. О том, как государство может поддержать задумки школьников и студентов в сфере урбанистики, рассказал Владимир Сохненко, исполняющий обязанности директора департамента, в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

Как рассказал спикер, второй год подряд департамент по делам молодежи привлекает в Приморский край Всероссийский урбанистический хакатон «Города», крупнейший в стране конкурс для молодых архитекторов. Он проводится при поддержке АНО «Креативная экономика». О том, как молодой приморский архитектор может получить федеральную поддержку для своего проекта, какой объект уже выпустили в прошлом году и какой проект от Приморья, расскажут на хакатоне в этом году.

Мероприятие снова соберет вместе молодых урбанистов, студентов и уже опытных профессионалов. Под руководством ведущих специалистов из области участники разработают собственные проекты по улучшению городской среды. Авторы лучших проектов получат поддержку от архитектурных бюро, исследовательских центров, представителей малого и среднего бизнеса. В рамках очного тура, который пройдет во Владивостоке, участники поработают в командах с кураторами и поучаствуют в профессиональных мастер-классах. Так конкурс так или иначе «прокачает» региональных мастеров чертежей и линейки.

Владимир Сохненко. Фото: фотобанк Росконгресс

Так, в 2022 году в хакатоне победил проект многофункционального общественного пространства «Молодежь Приморья». Для объекта нашли готовое помещение, которое необходимо отремонтировать под нужды новой площадки.

– Студенты-магистранты разработали проект. Центр развернем на Аксаковской, 12. Такой кластер будет предназначен для ребят, которые занимаются 3D-прототипированием, модой и другими творческими направлениями, – поделился программный директор молодежных проектов Анна Дубинина.

По словам руководителя департамента по делам молодежи, к 15 июля в здание проведут сети коммуникации, к концу оно распахнет двери. Предполагается, что в пространстве оборудуют коворкинги, библиотека, кафе, студии для записи подкастов, мастерская

– Мы собрали талантливых ребят и поставили задачу создать молодежный центр, куда действительно захочется приезжать, хоть из пригорода. Мы все вместе добиваемся уникальности – центр функционален, в первую очередь, зонированием и оборудованием, которое мы предусматриваем, – добавил Владимир Сохненко.

В этом году планируется очередной проект – от АНО «центр содействия развитию молодежи Приморского края» и Министерства культуры и архивного дела Приморского края. В бывшем ресторане «Порто-Франко» молодые специалисты планируют создать мастерскую для 3D-моделирования. Если проект победит на хакатоне «Города», организаторы конкурса поддержат его реализацию.

Прием заявок продлится до 10 июля 2023 года. Первого августа будут объявлены участники очных этапов, которые будут проходить с 7 августа по 1 декабря 2023 года в Самарской области, Приморье и Хабаровском крае.

Соглашение о сотрудничестве и проведении Всероссийского урбанистического хакатона «Города» подписано между АНО «Креативная экономика» и департаментом по делам молодежи Приморского края.

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