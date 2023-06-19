Бывшему замначальника Морского порта в Приморье дали 11 лет колонии за взятки

Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хасанском районном суде Приморского края завершился суд по уголовному делу бывшего заместителя начальника таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни. Его признали виновным получение взятки и мошенничество в особо крупном размере, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

С марта по сентябрь 2020 года экс-замначальника порта позволял директору транспортной компании ввозить незадекларированный товар. Осужденный закрывал глаза на незаконный импорт за символическую благодарность, общий размер которой (то есть за весь период с весны до осени) достиг 1 миллиона рублей. Как результат – в Приморье неоднократно ввозились товары из-за рубежа без уплаты таможенных пошлин, а нарушитель успешно избегал административной ответственности.

Но это еще не все. С сентября 2020 года по март 2021 года осужденный предложил своему коллеге помощь… тоже не за «спасибо». За 1 миллион рублей герой нашумевшего дела (и нашего материала) обещал товарищу освобождение от ответственности за взятки. Часть из благодарственного миллиона планировалось передать вышестоящим таможенникам, а часть бывший заместитель оставил бы себе за посредничество, но он решил бросить коллегу в беде и присвоил себе всю сумму.

Мужчине грозит 11 лет исправительной колонии строгого режима и штраф в размере более 3,7 миллиона рублей. А еще – лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий органов власти на 6 лет. Фигурант дела также потерял специальное звание советника государственной гражданской службы РФ 1 класса.

Напомним, в 2021 году в руководстве Морского порта Славянка в Приморье тоже был инцидент со взятками. Тогда ведущий инспектор организации позволяла ввозить незадекларированный товар из Японии за платежи по 75 тысяч рублей за каждое закрытие глаз на преступление.

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