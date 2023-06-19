В Приморье почти 400 сирот получили собственное жилье

Квартиры выделили из специализированного жилищного фонда.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Приморье с января 2023 года 392 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили собственное жилье. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.
В министерстве образования региона отметили, что 243 людям квартиры выделили из специализированного жилищного фонда, еще 149 человек приобрели жилище с помощью сертификатов. На руках подобные остались у 50 человек, которые еще подбирают подходящий вариант.
Губернатор Олег Кожемяко контролирует вопрос обеспечения детей-сирот жильем, поэтому сумма на эти цели из бюджета увеличилась почти в 10 раз за последние 5 лет. В этом году выделено почти 3 миллиарда рублей.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что за последние несколько лет в Приморье очередь детей-сирот на получение жилья стала в четыре раза меньше. Получили ключи от квартир 1200 человек в 2022 году.
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