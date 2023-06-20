Четыре электрозарядные станции для автомобилей появятся в Артеме

Всего в крае появится 20 новых зарядных комплексов.

До конца 2023 года в Приморье установят 20 зарядных комплексов для электротранспорта, первые новые станции уже появились в Артеме, рассказали в пресс-службе правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в минэнерго региона, первые два зарядных комплекса готовятся ввести в эксплуатацию в Артеме на улице Бабушкина, 14, а также на площади Ленина, 15. Позже еще два появятся в районе Рабочей, 37, и Кирова, 76. В ведомстве добавили, что запуск станций планировался осенью, однако все необходимое оборудование привезли раньше.

Устанавливали заправки за счет федеральной субсидии, которую край получил как пилотный регион. Осенью новые станции также появятся во Владивостокском, Находкинском и Уссурийском городских округах.

Глава министерства Андрей Леонтьев отметил, что в 2024 году Приморье направит более 50 миллионов рублей на новую установку оборудования.

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