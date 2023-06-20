Восстановление Камчатки после сильного землетрясения оценили в 258 миллионов рублей

Вид с высоты птичьего полета. Фото: правительство Камчатского края.

Глава Камчатского края поручил усилить контроль за восстановлением региона после землетрясения, произошедшего 3 апреля. Пострадавшие социальные учреждения приводят в порядок в том числе и за счет и федеральных средств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

И несмотря на то, что серьезных разрушений все же не было, школы и несколько объектов здравоохранения в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе немного, но пострадали. Ситуацию лично контролирует президент России Владимир Путин. После обращения губернатора Камчатского края Владимира Солодова, из федерального бюджета удалось получить финансовую поддержку.

– Нам очень важно сейчас организовать всю необходимую работу для того, чтобы поврежденные социальные учреждения были, безусловно, восстановлены.

Важно, чтобы специалисты восстановили школы до начала учебного года. Этот момент глава края тоже отметил.

Между тем заместитель председателя правительства Роман Василевский озвучил реальные цифры. По 95 социальным объектам нанесен ущерб в размере примерно 258 миллионов рублей. Сметы уже составлены, осталось провести торги и начать ремонт.

Еще раз напомним, что одно из самых сильных землетрясений произошло на Камчатке 3 апреля. Его магнитуда составила 6,9. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в акватории Авачинского залива в 64 километрах южнее столицы края.

На территории Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов и в Елизовском муниципальном районе толчки ощущались до пяти-шести баллов. Часть зданий тогда буквально «треснули по швам», но трещины признали несущественными.

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