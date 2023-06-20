Сломали дверь и побежали: опоздавшие на рейс пассажиры устроили переполох в аэропорту Владивостока

Мужчины нарушили требования транспортной безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Владивостока двое мужчин опоздали на рейс «Владивосток – Южно-Сахалинск», но они не намерены были сдаваться и устроили настоящий переполох, лишь бы добраться до самолета. Опоздавшие сломали одну из дверей, ведущих прямо на взлетное поле, и попытались добежать до желанной цели. Вот только их успели остановить сотрудники транспортной полиции, теперь нарушителям порядка грозит штраф до пяти тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Почему людям так важно было попасть именно на этот самолет – неизвестно. Но своими действиями они нарушили требования транспортной безопасности, в связи с чем их не допустили к полету. К тому же теперь придется понести ответственность за содеянное, в том числе за сломанную дверь.

– В отношении правонарушителей составлен административный протокол по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как стюардессы и врачи спасли жизнь мужчины, летевшего рейсом Владивосток – Новосибирск. Пассажир неожиданно начал хрипеть и терять сознание, подоспевшие по просьбе жены мужчины бортпроводники стали оказывать помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продолжают очищать город: в столице Приморья демонтируют незаконные постройки

Во Владивостоке сносят самовольно установленные гаражи на Маковского и Магнитогорской (подробнее)

Из-за чего в аэропорту очереди и как их избежать – секреты воздушной гавани

Расскажем и покажем, что внутри аэропорта (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.