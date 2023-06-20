Почти девять тонн рыбного фарша из Кореи вернули обратно при ввозе в Приморье

Ввоз разрешат после устранения нарушений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора нашли нарушения в партии рыбного фарша весом почти в 9 тонн, который хотели завезти в Приморье из Республики Корея. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Партия рыбного фарша весом 8 682 тонны поступила в морской пункт пропуска Владивостока, владелец продукции – предприятие из Южно-Сахалинска. Во время ветеринарного контроля эксперты Россельхознадзора поняли, что невозможно определить подлинность копий импортных сертификатов, также номера пломбы не соответствовали тем, что были указаны в документах.

Именно поэтому был введен запрет на ввоз фарша. Разрешат его лишь тогда, когда будут устранены нарушения.

Напомним, что в 15 тоннах коровьего молока от приморского производителя сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения, из-за чего продукт пришлось утилизировать.

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