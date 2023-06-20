Поиски 11-летнего мальчика из Находки ведутся пятые сутки

Ребенок по неизвестным пока причинам внезапно ушел из дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятый день Приморский край занят поисками пропавшего 11-летнего жителя Находки. Степан ушел из дома 16 июня, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Ориентировку распространило поисковое сообщество «ПримПоиск». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

11-летний мальчик по неизвестным пока причинам ушел из дома в прошлую пятницу. Рост ребенка 120 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, а глаза карие. Ребенок был одет в футболку синего цвета, такие же шорты и сандалии. Родные и близкие вот уже пятый день не знают ничего о местонахождении Степана.

Редакция «Комсомольской правды» запросила комментарий у ведомств, которые могут заниматься поиском. Всех, кто владеет любой информацией, просят обращаться в полицию или по телефонам волонтеров.

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