Выпрыгивали из салона на ходу: в центре Владивостока произошла погоня за угонщиками

Полиция задержала одного из угонщиков. Фото: telegram-канал @autogarant_vl.

Ранним утром 20 июня жителям Выселковой и Пушкинской во Владивостоке не удалось как следует выспаться перед новым рабочим днем. Дело в том, что их разбудил вой сирен, рассказали очевидцы в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В полицию города обратились местные жители и рассказали, что неизвестные угнали автомобиль Nissan Tiida. Сотрудникам ГИБДД удалось найти машину, после чего они стали преследовать ее.

Началась погоня в районе Выселковой, около Пушкинской, 22, угонщики стали выпрыгивать из салона, пока автомобиль был на ходу. Одного из нарушителей удалось задержать, машина же пострадала после столкновения с деревом.

Сколько именно было угонщиков, где они сейчас и что заставило их совершить преступление, пока неизвестно. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморью за подробностями.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Поездка подростка на авто по Уссурийску закончилась полицейской погоней

На 16-летнего мальчика составили ряд протоколов об административном нарушении (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Колбаса из мяса – миф или нет?

«Комсомолка» проинспектировала мясоперерабатывающий завод (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.