Завершены поиски пропавшего 11-летнего мальчика из Находки

Степана нашли сотрудники полиции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волонтеры «ПримПоиска» объявили о завершении поисков 11-летнего Степана П. Мальчика искали едва ли не всей Находкой с 16 июня. Редакции сообщили, что школьника удалось найти полицейским.

– Степана нашли сотрудники полиции, подробности мы не уточняли. Помощь медиков ребенку не потребовалась, с ним все хорошо, – рассказала «КП» руководитель ПРОО «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

Редакция обратилась в пресс-службу МВД Находкинского городского округа, чтобы выяснить подробности произошедшего. На данный момент известно лишь, что мальчик уже не первый раз убегает из дома. Редакция ждет официального комментария.

Напомним, Степан пропал 16 июня, он ушел из дома и не вернулся. Последний раз родители видели его в синей футболке, шортах и сандалиях. Спустя почти пять суток ребенка вернули к его родным домой. Его здоровью ничего не угрожает.

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