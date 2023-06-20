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НовостиВладивосток20 июня 2023 9:09

На Некрасовском путепроводе начали ремонтировать тротуар

Пешеходный маршрут давно нуждается в комплексном ремонте
Дарья ИЩУК
Сначала строители займутся одним участком, затем перейдут к другому.

Сначала строители займутся одним участком, затем перейдут к другому.

Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке ремонтируют Некрасовский путепровод. Пришла очередь тротуара, который также давно нуждается в комплексном ремонте. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Ночью подрядчик оградил блоками места работ и выставил дорожные указатели. Сначала строители займутся одним участком, затем перейдут к другому.

– В этом году к середине ноября новый тротуар появится на участке от остановки «Молодежная» в сторону «Некрасовской». Проводимые работы будет также контролировать специализированная независимая компания, которую мы привлекаем для технадзора, – рассказали в управлении дорог администрации.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что чем ближе рабочие к центру, тем больше вопросов возникает у автомобилистов, для которых Некрасовский путепровод входит в ежедневный маршрут. В мэрии Владивостока прокомментировали вопросы о ремонте.

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