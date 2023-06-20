У Приморского края появится собственный гимн

Оценивать произведения будет профессиональное жюри. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье объявили конкурс на создание народного гимна к 85-летию региона. Текст должен отражать любовь к родному краю, его традициям и достижениям. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство Приморья.

– Принять участие в конкурсе могут отдельные авторы, творческие коллективы, учреждения и организации. Количество заявок не ограничено, – рассказали в министерстве культуры и архивного дела.

Оценивать произведения будет жюри, куда войдут представители Союза композиторов России, Союза писателей России, преподаватели Приморского краевого колледжа искусств и другие эксперты. На результаты также повлияют голоса жителей края.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что приморцы научили гостей Харбинской международной ярмарки готовить русские блины.

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